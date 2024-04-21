«Обогатит Вашингтон»: как в России отреагировали на принятие в США закона о помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей конгресса США о выделении военной помощи Киеву обернётся негативными последствиями для Украины и только обогатит Вашингтон. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что реализация новых документов лишь усугубит мировые кризисы. 20 апреля нижняя палата конгресса приняла законопроекты о военной поддержке Украины, Израиля и Тайваня, а также о конфискации российских активов. По мнению экспертов, решение конгресса США не изменит ситуацию для Киева, но навредит Вашингтону, если он пойдёт на изъятие имущества РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие палатой представителей конгресса США новых законопроектов, в том числе о поддержке киевского режима, лишь обогатит Вашингтон и обернётся негативными последствиями для Украины.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это ещё больше обогатит Соединённые Штаты Америки и ещё больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — заявил Песков в интервью ТАСС.

В МИД РФ также отреагировали на результат субботнего голосования в палате представителей, предполагающий военную поддержку Киева, Израиля и Тайваня. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, такое решение только усугубит мировые кризисы.

«Выделение Соединёнными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Неидеальный законодательный акт»

Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США приняла четыре законопроекта. Три из них касаются военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, ещё один легализует возможность конфискации замороженных российских активов.

В поддержку финансирования киевского режима проголосовали 311 законодателей, против высказались 112 парламентариев. Таким образом, администрации Джо Байдена и демократам удалось сломить сопротивление республиканцев, блокировавших последние месяцы выделение помощи Украине.

Как утверждает газета The Washington Post, все голосовавшие против законопроекта о финансировании Киева были наиболее ярыми консерваторами Республиканской партии.

Вместе с тем Белый дом планировал выделить деньги на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня одним пакетом. Однако республиканцы в палате представителей заявили о том, что выделение средств поддержки иностранных государств должно осуществляться одновременно с финансовым обеспечением безопасности южной границы США. В итоге в середине апреля спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон предложил разделить финансирование трёх стран на три законопроекта и принять отдельный документ об изъятии российского имущества. Вопросы изменений в миграционной политике Белого дома и обеспечения безопасности южной границы США ни в одном из четырёх документов прописаны не были.

«Это неидеальный законодательный акт, это не тот законодательный акт, который бы мы составили, если бы республиканцы возглавляли как палату представителей и сенат, так и Белый дом. Это самый лучший результат, которого мы можем достичь в данных обстоятельствах, чтобы выполнить эти очень важные обязательства», — заявил журналистам Джонсон незадолго до голосования в палате представителей.

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Согласно субботнему решению парламентариев на нужды Украины будет выделено около $61 млрд, Израиля — $26 млрд, Тайваня — $8 млрд. В ближайшее время все четыре документа будут отправлены на рассмотрение в сенат, подконтрольный демократам. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл приветствовал голосование коллег из нижней палаты конгресса.

Как заявил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков, многомесячное противостояние по вопросу помощи Киеву завершилось поражением республиканцев, которые изначально связывали помощь Киеву с вопросом укрепления южной границы США и ужесточением миграционной политики.

«Все эти четыре законопроекта никак нельзя назвать компромиссом, как это пытается представить Джонсон. По факту республиканцы потерпели неудачу в стремлении продавить инициативы по миграционной реформе и снижению дефицита госбюджета США. Им не удалось достичь серьёзных уступок ни по одному вопросу. При этом Белый дом протащил пакет финансирования Киева», — пояснил Дудаков.

Вместе с тем, как сказал в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, администрации Байдена удалось спровоцировать раскол внутри республиканцев.

«Белому дому и демократам в последнее время удалось вызвать значительный раскол в Республиканской партии. В какой-то степени им помогло то, что они продавили продолжение военной помощи Украине в кредит. Для части республиканцев это означало удовлетворение требования о том, чтобы помощь Украине не была бременем для американских налогоплательщиков», — подчеркнул Семибратов.

Президент США Джо Байден

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В свою очередь, Зеленский приветствовал субботнее голосование в палате представителей и поблагодарил Джонсона за продвижение законопроекта о финансировании Украины.

«Крайне важный законопроект США о помощи (Украине. — RT), принятый сегодня палатой представителей, предотвратит разрастание конфликта, сохранит тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее. Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой. Надеемся, что законопроект получит поддержку сената и отправится на подписание президенту Байдену. Спасибо, Америка!» — написал он в соцсети X.

Однако, как считает Малек Дудаков, Зеленский неадекватно оценивает перспективы дальнейшей поддержки Украины. Согласно законопроекту, утверждённому палатой представителей, около $23 млрд будут использованы для восстановления арсеналов армии США, более $11 млрд пойдут на финансирование текущих военных операций американских ВС в регионе, ещё порядка $14 млрд — на закупку оружия и военного оборудования для ВСУ.

«$61 млрд — это довольно крупная сумма, но больше половины из неё американцы потратят на себя. Киев из так называемого пакета помощи получит совсем немного и в основном в кредит», — отметил Дудаков.

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Аналогичной точки зрения придерживается Евгений Семибратов. Как констатировал эксперт, почти все деньги, которые номинально выделят Украине, останутся в американской экономике и в военно-промышленном комплексе США.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв также полагает, что бенефициаром законопроекта о военной поддержке Киева станут американские оружейные корпорации.

«Американский пакет «помощи» Украине — это поддержка военно-промышленного комплекса США прежде всего, а ещё тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуёмным геополитическим и геоэкономическим амбициям», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Комментируя реакцию Зеленского на голосование в палате представителей, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «частная военная компания Украина, также известная как анти-Россия, сможет действовать чуть дольше».

«Но бесславный конец киевского режима неизбежен, вне зависимости от этого нового пакета (помощи. — RT) и всех тщетных попыток покровителей (киевского режима. — RT) в США и НАТО поддерживать в нём жизнь», — написал Полянский в соцсети X.

«Непоправимый ущерб»

По мнению опрошенных RT экспертов, решение палаты представителей позволяет сделать вывод о том, что демократы и значительная часть республиканцев достигли временного консенсуса по вопросу помощи Украине, которая будет оказываться главным образом в кредит и посредством конфискации замороженных российских активов. Вместе с тем Вашингтон стремится переложить бремя поддержки ВСУ на Евросоюз.

«В этой логике США было важно создать прецедент. Теперь они могут помогать Киеву взаймы, да ещё и давить на европейцев по вопросу легализации конфискации российской собственности. Напомню, сейчас европейцы готовы направлять в пользу Киева только прибыль от использования российских активов. Изымать их Брюссель не планирует по причине масштабных репутационных и экономических рисков», — сказал Евгений Семибратов.

Демонстрация в поддержку одобрения военной помощи Украине

AP

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20 апреля в беседе с журналистами Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации отпугнёт потенциальных инвесторов в американскую экономику и нанесёт «непоправимый ущерб» имиджу США. По его словам, «Америке придётся за это ответить».

«Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно ещё разобраться с деталями. В любом случае если действительно речь идёт о конфискации наших активов, это нанесёт непоправимый ущерб имиджу Соединённых Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», — сообщил ТАСС Песков.

В комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что конфискация российского имущества обернётся сильнейшим ударом по западной финансовой системе.

«Пытаясь подтолкнуть к конфискации российских активов европейцев, США ничего хорошего не делают и для себя. Пока непонятно, насколько Вашингтон сам готов переступить эту черту. Но если это всё-таки произойдёт, то Америка поставит под удар финансовое могущество всего коллективного Запада. Вашингтон рискует заплатить слишком дорогую цену за свой агрессивный антироссийский курс», — подытожил Батюк.