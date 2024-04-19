«Бесплодная попытка остановить ход истории»: почему США наложили вето на резолюцию Совбеза о членстве Палестины в ООН

Соединённые Штаты заблокировали резолюцию Совбеза ООН о предоставлении Палестине полноправного членства в организации. Зампостпреда США Роберт Вуд заявил, что членство в ООН, как и другие атрибуты государственности, палестинцы должны обрести по результатам соглашения с Израилем. По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Вашингтон своим решением показал, что действует исключительно в интересах Тель-Авива. Политологи подчёркивают, что только непримиримая позиция Израиля, отрицающего палестинскую государственность, не даёт завершить этот конфликт.

США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией предоставить Палестине полноправное членство в Организации Объединённых Наций. С 2012 года Палестина имеет статус государства — наблюдателя при ООН, не являющегося членом организации.

«В ходе голосования США наложили вето на проект. 12 стран проголосовали за. Великобритания и Швейцария воздержались», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Чтобы проект документа был принят к рассмотрению Генассамблеей ООН, его должны поддержать по крайней мере девять членов Совбеза и ни один из его постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) не должен использовать право вето.

На суд истории

После того как Соединённые Штаты заблокировали резолюцию, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон якобы продолжает поддерживать создание палестинского государства, но при условии прямой договорённости Палестины с Израилем.

«Соединённые Штаты продолжают безусловно поддерживать двухгосударственное решение. Своим решением мы не продемонстрировали несогласия с государственностью Палестины, а, наоборот, признали, что она возникнет — но лишь в результате прямых переговоров между сторонами», — пояснил Вуд.

Зампостпреда США Роберт Вуд накладывает вето на резолюцию о членстве Палестины в ООН

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Эту позицию поддержала и делегация Великобритании.

«Мы считаем, что подобное признание государственности Палестины не должно происходить в начале нового процесса. Но и совсем не обязательно, чтобы оно происходило в самом его конце. Мы должны начать с урегулирования непосредственного кризиса в секторе Газа», — заявила британский постпред Барбара Вудворд.

В свою очередь, глава израильского МИД Исраэль Кац осудил 12 стран, которые проголосовали за принятие Палестины в ООН.

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«Это очень печально, потому что ваш голос лишь ещё более укрепит палестинскую политику отрицания возможности мирного урегулирования и права Израиля на существование и сделает достижение мира практически невозможным», — сказал Кац.

Позиция США по палестинскому вопросу вызвала критику со стороны России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что этим вето США продемонстрировали своё истинное отношение к урегулированию палестино-израильского вопроса и дали понять, что они действуют исключительно в интересах Тель-Авива.

«Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы — прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на приём в полноправные члены ООН.

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — констатировал Небензя.

По словам постпреда России при ООН, Вашингтон своими действиями рискует полностью разделить с Тель-Авивом ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев.

«Это недостойно великой державы, и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов Совбеза по установлению немедленного прекращения огня в Газе», — резюмировал Василий Небензя.

Следует отметить, что перед голосованием Генсек организации Антониу Гутерреш заявил, что единственным решением палестино-израильского конфликта является создание двух государств на основе резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений.

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«Неспособность добиться прогресса в достижении двухгосударственного решения лишь усилит нестабильность и увеличит риски для сотен миллионов человек по всему региону, которые продолжат жить в условиях постоянной угрозы насилия», — сказал Генсек ООН.

Напомним, так называемое двухгосударственное решение предусматривает создание и мирное сосуществование палестинского и израильского государств. Оно было закреплено в резолюции 181 (План ООН по разделу Палестины), которая была принята ещё в 1947 году. Большинство стран, в том числе западных, поддерживают это решение.

Однако Израиль категорически отрицает такой сценарий. О принципиальном несогласии Тель-Авива с созданием палестинского государства неоднократно заявлял израильский лидер Биньямин Нетаньяху, настаивая на том, что государство Палестина существовать не должно, а всю территорию к западу от реки Иордан должен контролировать Израиль.

18 января во время пресс-конференции Нетаньяху признался журналистам, что он «30 лет работал над недопущением развития палестинского государства». «В будущем Государство Израиль должно контролировать всю территорию — от реки до моря», — заявил политик.

Палестинский флаг

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«Клубок противоречий»

США только на словах поддерживают разрешение конфликта Израиля и Палестины, которое предусматривает предоставление палестинцам полноправного статуса члена ООН. На деле же они действуют исключительно в интересах Израиля, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«США всегда и во всём поддерживают Израиль. Вашингтон ранее делал пропагандистские заявления о необходимости создания палестинского государства, но все реальные решения принимаются с целью поддержки Израиля. Это видно по всем направлениям. И наложение вето на последнюю резолюцию Совбеза ООН тоже следует в этом ключе», — подчеркнул собеседник RT.

При этом он отметил, что пути разрешения палестино-израильского конфликта уже давно определены членами ООН.

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«Это выполнение резолюции 181 ООН от 1947 года. Однако на пути к выполнению этого решения есть множество проблем и вопросов. Со своей стороны, палестинцы должны объединить национальное движение, которое разделено на ХАМАС и администрацию под руководством Махмуда Аббаса. Тогда они усилят свою переговорную позицию в противовес Израилю — если Тель-Авив вообще согласится на диалог, а США не будут этому противодействовать. Это очень сложный вопрос, однозначно и быстро эти проблемы не решить», — констатировал эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин в разговоре с RT подчеркнул, что США остались единственным членом Совбеза ООН, выступившим против предоставления Палестине статуса члена организации.

«США оказались в полном одиночестве — это ясный сигнал мирового сообщества, что нужно принимать меры для прекращения насилия. Альтернативой этому является продолжение конфликта и новые жертвы среди мирного населения, гуманитарная катастрофа, которая дестабилизирует положение во всём регионе. Соответственно, сопротивление действиям Израиля будет расти и количество сторонников ХАМАС вряд ли уменьшится. Конца этому конфликту не будет», — сказал политолог.

США своим решением показали, что их требования прекращения насилия не являются серьёзными, так как они потакают Израилю и его операции по зачистке палестинских территорий от населения, добавил Юрий Зинин.

При этом палестинцы заявляли о готовности признать Израиль, если будет выполнено двухгосударственное решение согласно резолюции ООН, добавил эксперт.

«В палестинском движении есть разные направления: как радикальные, так и компромиссные. Однако бескомпромиссная позиция Израиля не оставляет перспектив для поиска мирного решения. Чтобы победила мирная тенденция, Израилю нужно выполнять соответствующие решения ООН и прислушиваться к тому, что ему говорят. Всё мировое сообщество явно хочет найти развязку этого тяжёлого клубка противоречий», — подытожил собеседник RT.