Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля превысило 34 тысячи
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Об этом информирует Минздрав Газы.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 012», — сообщает ведомство в Telegram.
При этом пострадали 76 833 человека.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.
7 апреля противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США Джо Байден.