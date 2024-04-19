Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля превысило 34 тысячи

Количество погибших в результате ударов израильских военных по сектору Газа с 7 октября достигло 34 012.

Об этом информирует Минздрав Газы.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 012», — сообщает ведомство в Telegram.

При этом пострадали 76 833 человека.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.

7 апреля противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США Джо Байден.