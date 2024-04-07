Нетаньяху исключил остановку боевых действий в Газе без освобождения заложников
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Я ясно дал понять международному сообществу — прекращения огня не будет без возвращения похищенных», — сказал он.
Как отметил Нетаньяху, он приветствует тот факт, что администрация президента США Джо Байдена недавно дала понять, что по-прежнему придерживается такой же позиции.
Ранее движение ХАМАС в ходе переговоров в Каире потребовало, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию лидеров движения.