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Нетаньяху исключил остановку боевых действий в Газе без освобождения заложников

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.
Нетаньяху исключил остановку боевых действий в Газе без освобождения заложников
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Я ясно дал понять международному сообществу — прекращения огня не будет без возвращения похищенных», — сказал он.

Как отметил Нетаньяху, он приветствует тот факт, что администрация президента США Джо Байдена недавно дала понять, что по-прежнему придерживается такой же позиции.

Ранее движение ХАМАС в ходе переговоров в Каире потребовало, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию лидеров движения.

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