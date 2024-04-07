ХАМАС на переговорах в Каире потребовало обеспечить безопасность своих лидеров

Движение ХАМАС в ходе переговоров в Каире потребовало, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию лидеров движения.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что ХАМАС в качестве одного из условий выдвинуло требование о «прекращении преследования и ликвидации своих лидеров» со стороны Израиля.

Кроме того, движение потребовало, чтобы тема о выдворении руководства ХАМАС за пределы сектора Газа не обсуждался в ходе переговоров.

Уточняется, что вывод войск Израиля из анклава будет способствовать «большей вовлечённости сторонников ХАМАС в процесс консультаций».

Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ведомство завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.