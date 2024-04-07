ХАМАС на переговорах в Каире потребовало обеспечить безопасность своих лидеров
- AFP
Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Отмечается, что ХАМАС в качестве одного из условий выдвинуло требование о «прекращении преследования и ликвидации своих лидеров» со стороны Израиля.
Кроме того, движение потребовало, чтобы тема о выдворении руководства ХАМАС за пределы сектора Газа не обсуждался в ходе переговоров.
Уточняется, что вывод войск Израиля из анклава будет способствовать «большей вовлечённости сторонников ХАМАС в процесс консультаций».
Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ведомство завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.