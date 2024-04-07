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Пропалестинские активисты вылили красную жидкость перед кортежем Байдена

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Противники военной операции Израиля в секторе Газа разлили красную жидкость на дорогу, по которой домой из церкви возвращался президент США Джо Байден.

Информацию об этом предоставил пресс-пул Белого дома, который сопровождал Байдена в штате Делавэр.

Журналисты отметили, что инцидент произошёл около дома американского лидера. Там собралось около десятка активистов с палестинскими флагами и плакатом «Геноциду Джо здесь не рады».

«Кто-то также вылил на дорогу красную жидкость, когда кортеж проезжал мимо», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее стало известно, что сорок конгрессменов призвали Байдена отказаться от поставок оружия Израилю.

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