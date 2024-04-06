Сорок конгрессменов попросили Байдена прекратить поставки оружия Израилю

Сорок американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом остановить передачу Израилю наступательных вооружений.

Об этом стало известно из соответствующего письма главе государства и руководителю госдепа.

Согласно документу сделано это было в связи с недавней гибелью гуманитарных работников в секторе Газа и постоянно ухудшающимся гуманитарным кризисом.

«Мы вновь настоятельно призываем вас воздержаться от любых поставок наступательного вооружения до завершения расследования авиаудара», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что ВС США и Израиля находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана.

Также Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пригрозив перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.