Сорок конгрессменов попросили Байдена прекратить поставки оружия Израилю
Об этом стало известно из соответствующего письма главе государства и руководителю госдепа.
Согласно документу сделано это было в связи с недавней гибелью гуманитарных работников в секторе Газа и постоянно ухудшающимся гуманитарным кризисом.
«Мы вновь настоятельно призываем вас воздержаться от любых поставок наступательного вооружения до завершения расследования авиаудара», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что ВС США и Израиля находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана.
Также Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пригрозив перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.