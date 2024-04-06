RT в Telegram
Подпишись

NYT: ВС США и Израиля в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Короткая ссылка
США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Об этом пишет The New York Times.

«Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в статье.

Также отмечается, что Израиль отменил увольнения из расположения для боевых частей и призвал часть резервистов в подразделения ПВО, а также заблокировал сигналы GPS.

Ранее в CBS заявили, что Иран готовит удар возмездия дронами и ракетами по объектам Израиля.

Также Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить