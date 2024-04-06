NYT: ВС США и Израиля в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана
Об этом пишет The New York Times.
«Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в статье.
Также отмечается, что Израиль отменил увольнения из расположения для боевых частей и призвал часть резервистов в подразделения ПВО, а также заблокировал сигналы GPS.
Ранее в CBS заявили, что Иран готовит удар возмездия дронами и ракетами по объектам Израиля.
Также Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана.