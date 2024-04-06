Axios: Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за операции в Газе
Об этом информирует Axios.
По данным портала, Байден во время телефонного разговора сказал израильскому премьеру, что Вашингтон не сможет больше помогать Израилю, если он не изменит свой курс в Газе.
При этом Байден не уточнил, что именно он имел в виду, говоря о потере американской поддержки.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе.