Axios: Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за операции в Газе

Президент США Джо Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пригрозив перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.

Об этом информирует Axios.

По данным портала, Байден во время телефонного разговора сказал израильскому премьеру, что Вашингтон не сможет больше помогать Израилю, если он не изменит свой курс в Газе.

При этом Байден не уточнил, что именно он имел в виду, говоря о потере американской поддержки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе.