Белый дом: Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе

Президент США Джо Байден дал понять в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что в случае отсутствия изменений в ситуации в секторе Газа он может пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент ясно дал понять, что если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц на местах... он должен будет пересмотреть свою политику в отношении Газы», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми и недостаточными действия Израиля по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.