RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден дал понять в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что в случае отсутствия изменений в ситуации в секторе Газа он может пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке.
Белый дом: Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент ясно дал понять, что если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц на местах... он должен будет пересмотреть свою политику в отношении Газы», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми и недостаточными действия Израиля по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить