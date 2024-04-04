Белый дом: Байден дал понять Нетаньяху, что может пересмотреть политику по Газе
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Президент ясно дал понять, что если не произойдёт изменений в защите гражданских лиц на местах... он должен будет пересмотреть свою политику в отношении Газы», — цитирует его ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми и недостаточными действия Израиля по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.