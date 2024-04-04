Блинкен: США считают неприемлемыми действия Израиля по доступу гумпомощи в Газу
- РИА Новости
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Несмотря на важные шаги, которые сделал Израиль по обеспечению доставки помощи в сектор Газа, реальность такова, что результаты на местах крайне недостаточны и неприемлемы», — цитирует его ТАСС.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО World Central Kitchen.