RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: США считают неприемлемыми действия Израиля по доступу гумпомощи в Газу

Короткая ссылка
Соединённые Штаты считают неприемлемыми и недостаточными действия Израиля по обеспечению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Блинкен: США считают неприемлемыми действия Израиля по доступу гумпомощи в Газу
  • РИА Новости

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Несмотря на важные шаги, которые сделал Израиль по обеспечению доставки помощи в сектор Газа, реальность такова, что результаты на местах крайне недостаточны и неприемлемы», — цитирует его ТАСС.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО World Central Kitchen.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить