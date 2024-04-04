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Остин выразил главе Минобороны Израиля возмущение ударом по колонне НКО

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Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО World Central Kitchen.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

Также глава Пентагона подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».

Позже президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО World Central Kitchen Хосе Андресом принёс извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.

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