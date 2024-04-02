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Нетаньяху признал удар Израиля по сотрудникам World Central Kitchen

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».
Нетаньяху признал удар Израиля по сотрудникам World Central Kitchen
  • РИА Новости

Об этом сообщает Haaretz.

«К сожалению, в последний день произошёл трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — указал Нетаньяху.

Вместе с этим он добавил, что «на войне такое бывает», однако израильская сторона намерена досконально расследовать произошедшее.

«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

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