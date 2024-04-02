Нетаньяху признал удар Израиля по сотрудникам World Central Kitchen
- РИА Новости
Об этом сообщает Haaretz.
«К сожалению, в последний день произошёл трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — указал Нетаньяху.
Вместе с этим он добавил, что «на войне такое бывает», однако израильская сторона намерена досконально расследовать произошедшее.
«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.