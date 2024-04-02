Президент Израиля принёс извинения в связи с гибелью сотрудников НКО в Газе
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Об этом сообщили в офисе президента.
«Герцог выразил глубокую скорбь и принёс искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа прошлой ночью и выразил соболезнования их семьям и близким», — говорится в заявлении в соцсети X.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».