Небензя: США показали своё отношение к палестинцам, не дав принять страну в ООН
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, речь шла о вопросе, достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи и принимать участие в решениях международной жизни.
«Применив вето в пятый раз с начала обострения в Газе, они снова продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что для США Палестина не заслуживает иметь своё собственное государство, а лишь является препятствием на пути реализации интересов Израиля.
Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.