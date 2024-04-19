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Небензя: США показали своё отношение к палестинцам, не дав принять страну в ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь шла о вопросе, достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи и принимать участие в решениях международной жизни.

«Применив вето в пятый раз с начала обострения в Газе, они снова продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что для США Палестина не заслуживает иметь своё собственное государство, а лишь является препятствием на пути реализации интересов Израиля.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

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