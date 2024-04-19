США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН

Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в проекте резолюции, которую подготовил Алжир от лица арабских государств, Совбез, изучив заявку Палестины на принятие в ООН, рекомендует Генассамблее принять её в состав членов ООН.

Отмечается, что в случае принятия этой рекомендации Совбезом она была бы направлена на рассмотрение Генассамблеи. Для приёма нового государства в организацию потребовалось бы две трети голосов членов ассамблеи.

Двенадцать членов Совбеза проголосовали за. Воздержались при этом две страны: Швейцария и Великобритания.

Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.

Он подчеркнул, что каждое применение США права вето в Совбезе всемирной организации по проектам резолюций о прекращении огня в секторе Газа стоит жизней тысяч мирных жителей анклава.