США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сказано в проекте резолюции, которую подготовил Алжир от лица арабских государств, Совбез, изучив заявку Палестины на принятие в ООН, рекомендует Генассамблее принять её в состав членов ООН.
Отмечается, что в случае принятия этой рекомендации Совбезом она была бы направлена на рассмотрение Генассамблеи. Для приёма нового государства в организацию потребовалось бы две трети голосов членов ассамблеи.
Двенадцать членов Совбеза проголосовали за. Воздержались при этом две страны: Швейцария и Великобритания.
Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.
Он подчеркнул, что каждое применение США права вето в Совбезе всемирной организации по проектам резолюций о прекращении огня в секторе Газа стоит жизней тысяч мирных жителей анклава.