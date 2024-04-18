Небензя: СБ ООН обязан проголосовать за принятие Палестины в состав организации

Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена. Об этом заявил постпред России Василий Небензя.

Как уточняет РИА Новости, в настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

По словам Небензи, Палестина проделала долгий и мучительный путь в этом направлении.

«Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех членов Совета Безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы», — отметил он.

Он добавил, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта.