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Небензя: СБ ООН обязан проголосовать за принятие Палестины в состав организации

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Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена. Об этом заявил постпред России Василий Небензя.
Небензя: СБ ООН обязан проголосовать за принятие Палестины в состав организации
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, в настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

По словам Небензи, Палестина проделала долгий и мучительный путь в этом направлении.

«Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех членов Совета Безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы», — отметил он.

Он добавил, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта.

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