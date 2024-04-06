«Намеренно смещают акценты»: в Варшаве заявили о решении создать миссию НАТО по Украине

Миссия НАТО по Украине будет создана и позволит использовать потенциал блока в вопросах координирования, обучения и планирования «для более эффективной помощи» киевскому режиму, заявили в МИД Польши. В Совфеде РФ назвали это «ползучим внедрением» альянса на Украину, которое принимает официальные формы. По мнению экспертов, в блоке пытаются найти способ придать легитимность нахождению военных альянса на украинской территории, однако это не обезопасит натовцев от ударов ВКС РФ.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с журналистами сообщил о планах НАТО по созданию миссии альянса по Украине.

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«Мы приняли решение создать миссию НАТО. Это не означает, что мы вступаем в войну, скорее мы сможем использовать потенциал НАТО в вопросах координирования, обучения и планирования для более эффективной помощи Украине», — приводит слова Сикорского пресс-служба польского МИД.

В России решение Североатлантического блока назвали «ползучим внедрением» альянса на Украину, которое принимает официальные формы. Об этом, в частности, на своей странице в Telegram заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Потом вовлечение. Такова логика процесса», — отметил Пушков.

По его словам, Варшава, которая заявляет о создании миссии НАТО, проводит линию «слегка прикрытой поддержки» плана президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск альянса на украинскую территорию.

«Такую (линию. — RT), чтобы не вызвать раздражения излишней самостоятельностью Польши в США, а также прямого несогласия со стороны Берлина, Рима, Мадрида и некоторых других столиц стран НАТО. Премьер (Польши Дональд. — RT) Туск по этому поводу молчит, но глава МИД Сикорский настойчиво обосновывает этот замысел. Вероятно, можно говорить об уже сложившемся франко-польском тандеме адептов институционального участия НАТО в военном конфликте на Украине», — полагает Пушков.

Позиции на Западе

Напомним, 26 февраля во время пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам саммита о военной поддержке Украины Эммануэль Макрон сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей ряда стран Запада была поднята тема возможной отправки войск на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После этого власти нескольких западных государств, в том числе США, Германии и Великобритании, заявили, что не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину. В свою очередь, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения также заявил об отсутствии планов Североатлантического блока по размещению на украинской территории боевых подразделений НАТО. Одновременно он призвал членов блока нарастить поддержку Киева за счёт более интенсивных оружейных траншей. Столтенберг считает, что единственная возможность «получить стабильный мир на Украине» — это иметь там «сильные вооружённые силы и не дать» России победить.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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Однако 4 апреля в статье для интернет-портала UnHerd консультант Пентагона и Госдепартамента США Эдвард Люттвак написал, что НАТО всё же придётся отправить войска на Украину, поскольку Киеву не хватает военных. В противном случае, по его словам, альянс будет вынужден принять «катастрофическое поражение». Кроме того, по данным Люттвака, Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке своих войск.

Вместе с тем бывший замглавы НАТО Алессандро Минуто-Риццо в тот же день заявил в интервью газете The Sun, что отправка военных НАТО на Украину может привести к началу «новой мировой войны».

«Можно обороняться, но не наступать. Если НАТО направит войска на Украину, это изменит ход войны... Если вы направите войска НАТО на Украину, то лишь побудите Россию воевать интенсивнее... И всегда есть угроза новой мировой войны. Не думаю, что она начнётся, но как знать. Поэтому лучше чётко придерживаться правил», — подчеркнул экс-замглавы НАТО.

Несмотря на такого рода предостережения, в интервью украинской газете «Европейская правда» министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде допустил отправку войск на Украину, хотя и «в очень долгосрочной перспективе».

«Практически невозможно скрывать»

Как отметил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, заявление МИД Польши о планах создания миссии НАТО по Украине говорит о том, что в блоке прилагают конкретные усилия для придания легитимности нахождению военных НАТО на украинской территории.

«Сейчас уже практически невозможно скрывать, что представители стран — членов альянса находятся на Украине. Таким образом, выступая с заявлениями о создании миссии блока, они предпринимают попытки облечь всё это в какую-то удобоваримую форму, как кажется представителям НАТО. При этом в МИД Польши намеренно смещают акценты, говоря о том, что военные блока появятся на территории Украины якобы с целью обучения ВСУ. В альянсе стремятся нарастить поддержку Украины, но не хотят нести за это никакой ответственности», — сказал Ермаков.

По его словам, несмотря на то что в НАТО не существует формального консенсуса по вопросу отправки войск на территорию Украины, имеет место постепенное вовлечение блока в вооружённый конфликт.

«Хотя в Варшаве и декларируют, что миссия НАТО не будет иметь наступательной функции, на самом деле она может обладать инструментарием гибридного характера, когда опосредованно альянс вовлечён в конфликт. Речь о том, что военные блока берут на себя функции планирования операций, отчасти их осуществления, подготовку ВСУ, в том числе и их диверсионных действий, направленных против России», — пояснил эксперт.

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Однако пока вовлекаться официально и напрямую в конфликт с Россией «натовцы опасаются», подчеркнул Ермаков.

«Хотя не секрет, что отдельные представители стран НАТО, которые выступают в роли военных советников, инструкторов, координаторов, в том числе по линии разведсообщества, уже действуют на территории Украины и их активность имела и имеет серьёзное подрывное воздействие на ход конфликта. И это в дополнение к наёмникам, которые уже воевали или воюют в составе подразделений ВСУ. Фактически речь идёт о том, что страны НАТО таким образом способствуют затягиванию конфликта, его разрастанию и эскалации», — уверен аналитик.

Ермаков считает, что государства альянса продолжат командировать своих представителей и советников на территорию Украины, но уже на более, как им кажется, легитимном основании — в рамках миссии НАТО.

«При этом большую часть операций они будут пытаться осуществлять под чужим флагом, прикрываясь тем, что это якобы сами украинские военнослужащие всё проводят и планируют. Сейчас мы наблюдаем в динамике, как эскалация продолжается. И всё более агрессивные заявления отдельных западных политиков о создании миссии НАТО, безусловно, настораживают», — сказал эксперт.

Как пояснил Ермаков, страны НАТО не решаются открыто ввести войска и прикрываются миссией блока, поскольку осознают мощь России и её вооружённых сил.

«На Западе опасаются прямого столкновения с ВС РФ. Поэтому НАТО будет продолжать занимать крайне лукавую позицию, когда отдельные высокопоставленные представители стран — членов альянса делают провокационные заявления о вероятности ввода войск альянса, а на уровне генсека блока будут говорить о невовлечении НАТО в конфликт», — отметил аналитик.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов высказал мнение, что заявление МИД Польши о планах создания миссии НАТО по Украине является прямым следствием поражений, которые несут ВСУ в зоне СВО.

«В этих условиях тот вариант опосредованной войны, на который так надеялись страны Запада до настоящего времени, не продемонстрировал своей эффективности. Но для западных стран поражение в противостоянии с РФ является очень серьёзным ударом по их репутации. В этих условиях Запад идёт по пути эскалации напряжённости. Создание миссии НАТО — это не что иное, как совершенно официальное начало интервенции Запада на Украину и его участия в военных действиях против России. Как бы это ни прикрывалось утверждениями о том, что миссия не будет напрямую связана с боестолкновениями в зоне СВО», — сказал эксперт в комментарии RT.

Символика НАТО

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Однако, какие бы шаги для продолжения вооружённого конфликта ни реализовывал коллективный Запад, «победа России является неизбежной», уверен Шаповалов.

«А те военнослужащие стран НАТО, которые войдут на территорию Украины в рамках миссии блока, или отдельные воинские контингенты тех или иных стран альянса, например Франции или Польши, не будут застрахованы от ударов ВКС РФ и могут быть запросто уничтожены. Ведь в случае нахождения военных НАТО на территории Украины они станут совершенно легитимной целью для российских вооружённых сил», — заключил аналитик.