RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск на Украину

Короткая ссылка
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде допустил отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе.
Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Сейчас мы не планируем отправлять войска... С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал он в интервью украинской газете «Европейская правда».

Вместе с этим политик подчеркнул, что в Норвегии не хотят становиться стороной конфликта, а потому возможная отправка войск ограничится тыловыми подразделениями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не обсуждают прямое присутствие войск на Украине.

При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить