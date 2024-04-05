Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск на Украину
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Сейчас мы не планируем отправлять войска... С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал он в интервью украинской газете «Европейская правда».
Вместе с этим политик подчеркнул, что в Норвегии не хотят становиться стороной конфликта, а потому возможная отправка войск ограничится тыловыми подразделениями.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не обсуждают прямое присутствие войск на Украине.
При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.