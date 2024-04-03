RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: в НАТО не обсуждают прямое присутствие войск альянса на Украине

Короткая ссылка
В НАТО не обсуждают прямое присутствие военных сил альянса на Украине, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Столтенберг: в НАТО не обсуждают прямое присутствие войск альянса на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«То, что мы обсуждаем, — это не присутствие боевых сил НАТО на Украине, мы обсуждаем, как мы можем координировать и поставлять помощь за пределами Украины», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, принятие координации военных поставок киевскому режиму не сделает альянс стороной конфликта.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

На заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить