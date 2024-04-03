Столтенберг: в НАТО не обсуждают прямое присутствие войск альянса на Украине

В НАТО не обсуждают прямое присутствие военных сил альянса на Украине, заявил генсек Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает ТАСС.

«То, что мы обсуждаем, — это не присутствие боевых сил НАТО на Украине, мы обсуждаем, как мы можем координировать и поставлять помощь за пределами Украины», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, принятие координации военных поставок киевскому режиму не сделает альянс стороной конфликта.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила вероятности отправки войск на Украину в будущем. Похожее заявление сделала глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

На заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.