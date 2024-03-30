Глава Нацсобрания Франции заявила, что «возможно всё» в контексте помощи Украине

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в контексте поддержки Украины «возможно всё» — так она отреагировала на слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

«В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остаётся возможным», — цитирует её украинский телеканал «Мы Украина» в Telegram.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

В Крыму призвали Макрона помнить о судьбе французских солдат в Севастополе.