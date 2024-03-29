Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону вспомнить судьбу тысяч французских солдат и офицеров, которые навсегда остались на кладбище в Севастополе.

«Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тыс. солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III», — рассказал Константинов РИА Новости.

Как отметил парламентарий, «нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов».

«Но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдётся», — продолжил собеседник.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России. Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.