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Небензя: советуем французам и немцам не забывать уроки истории

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Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя, а также напомнил, что предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско.
Небензя: советуем французам и немцам не забывать уроки истории
  • РИА Новости

«Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти», — подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что страны Запада ведут безумные речи о прямом столкновении России и НАТО.

По данным Службы внешней разведки России, Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.

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