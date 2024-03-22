Небензя: советуем французам и немцам не забывать уроки истории

Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя, а также напомнил, что предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско.

«Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти», — подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что страны Запада ведут безумные речи о прямом столкновении России и НАТО.

По данным Службы внешней разведки России, Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.