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Небензя: Запад ведёт безумные речи о прямом столкновении России и НАТО

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Страны Запада ведут безумные речи о прямом столкновении России и НАТО, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Небензя: Запад ведёт безумные речи о прямом столкновении России и НАТО
  • AP

«По появившимся утечкам и заявлениям некоторых политиков можно сделать вывод: в своём стремлении нанести нам стратегическое поражение Запад ведёт безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть прямому противостоянию России с НАТО», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Судить об этом можно и по перехваченному разговору немецких высокопоставленных офицеров, отметил Небензя.

«Они буднично обсуждали сценарии нанесения ударов по Крымскому мосту и другой российской гражданской инфраструктуре, рассуждали, сколько дальнобойных ракет Taurus для этого понадобится. Иными словами — планировали террористический акт», — сказал постпред.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее в интервью изданию украинского Минобороны заявил, что альянс готов к конфликту с Россией.

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт ранее заявил RT, что никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты». По оценкам другого экс-военного Соединённых Штатов, Станислава Крапивника, утверждения стран Запада, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО, являются психологической операцией, нацеленной в том числе на «подготовку населения к войне».

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

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