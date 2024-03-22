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Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс готов к конфликту с Россией

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью изданию украинского Минобороны заявил, что альянс готов к конфликту с Россией. 
Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс готов к конфликту с Россией
  • Gettyimages.ru

Бауэр, говоря о готовности альянса, заявил о необходимости увеличения числа подготовленных солдат и запасов оружия с боеприпасами.

«Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придётся драться с тем, что у тебя есть», — сказал военный чиновник.

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт ранее заявил RT, что никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты». По оценкам другого экс-военного Соединённых Штатов, Станислава Крапивника, утверждения стран Запада, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО, являются психологической операцией, нацеленной в том числе на «подготовку населения к войне».

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

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