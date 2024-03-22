Утверждения стран Запада, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО, являются психологической операцией, нацеленной в том числе на «подготовку населения к войне», считает бывший офицер ВС США Станислав Крапивник.

В разговоре с RT он выразил уверенность в том, что после того, как эта ментальная подготовка завершится, власти западных стран могут начать продвигать идею, что «нужно ударить первыми». Позиция, высказываемая Россией, не имеет значения для Запада, подчеркнул он.

Соединённые Штаты при этом намерены оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией, тогда как европейцев просто «толкнут под автобус», несмотря на то что многие страны альянса не желают вступать в конфликт, заявил бывший офицер.

Крапивник уверен, что НАТО — это не оборонная организация и никогда ей не являлась: альянс позволил США контролировать Европу, что сегодня и можно наблюдать.

«Хотят ли США сегодня вступать в полномасштабную войну? Скорее всего, нет. Пожертвуют ли они европейцами? Почему бы и нет? Конечно, это совсем не проблема (для Вашингтона. — RT)», — сказал собеседник.

По мнению бывшего офицера армии США Скотта Беннетта, никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты».

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.