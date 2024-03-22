RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Западу нужно осознать, готов ли он воевать с Россией в своих странах

Короткая ссылка
Страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Небензя: Западу нужно осознать, готов ли он воевать с Россией в своих странах
  • РИА Новости

«Сейчас у вас начинаются мандраж и метание, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы её ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаёте ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую, острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность? Может быть, наступил момент задуматься о последствиях ваших безответственных действий и слов для европейской и региональной безопасности?» — сказал российский дипломат.

22 марта Василий Небензя назвал безумными речи, которые ведут страны Запада, рассуждая о прямом столкновении России и НАТО. Дипломат посоветовал французам и немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти.

Так, например, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к конфликту с Россией.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить