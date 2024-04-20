«Санкционируют террористическую войну»: почему НАТО поощряет удары ВСУ по территории России

Удары ВСУ по территории России планируются в НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина имеет право атаковать «законные цели» на территории РФ. По словам политологов, позиция альянса в отношении украинских ударов по России меняется по мере того, как военные РФ продолжают своё продвижение на запад в зоне СВО.

Удары украинских вооружённых формирований по территории России планируются в НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так политик прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина якобы имеет право совершать такие атаки.

«Заявление главы НАТО — это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — приводит слова депутата РИА Новости.

По словам Ивлева, военачальники альянса проводят командно-штабные игры, после чего выдают рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому, а спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и сёлам.

«Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал зелёный свет ВСУ на продолжение таких террористических атак», — констатировал депутат.

«Право помогать»

Напомним, 19 апреля во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО Йенс Столтенберг заявил: «У Украины есть право на самооборону. Оно включает в себя также нанесение ударов по законным военным целям за пределами Украины».

Генсек альянса не в первый раз озвучивает эту позицию. С аналогичным заявлением он выступил на прошлой неделе, не забыв добавить, что помощь НАТО киевскому режиму не является прямым участием в его действиях.

«У нас есть право помогать Украине в осуществлении права на самооборону, не делая при этом союзников по НАТО стороной конфликта», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© Johanna Geron, Pool Photo via AP

Тогда генсек альянса заметил, что в настоящее время НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни для кого из членов Североатлантического блока, а важным фактором сдерживания считает то, что нападение на одного из членов расценивается как нападение на всех.

Несмотря на то, что генсек НАТО говорит о неких «законных военных целях», силы киевского режима неоднократно наносили удары по территориям РФ, где нет никаких военных целей, подчёркивают опрошенные RT эксперты. В частности, ВСУ осуществляют атаки с применением беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также по теме «Пробный камень из Вашингтона»: почему Франция продолжает продвигать тему отправки войск на Украину Франция собирает альянс государств, которые в теории могли бы послать свои войска на Украину, сообщила газета Politico по итогам...

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в начале апреля заявил в интервью Bild, что командование ВСУ уже составило план нового наступления, для реализации которого необходимо только возобновление военной помощи из США. Зеленский подчеркнул, что в ходе грядущей операции украинская армия сосредоточится на ударах по мостам и аэродромам и попытается разрушить Крымский мост.

Комментируя слова Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные планы лишь подтверждают правильность решения Москвы о начале специальной военной операции.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений», — заявил Песков журналистам.

Однако пока Зеленский обсуждает планы разрушения Крымского моста с западными СМИ, ВСУ продолжают атаки на российские регионы с применением беспилотников, а приграничные регионы обстреливают, используя ракетную артиллерию. По словам аналитиков, ВСУ не стремятся поразить какие-либо военные цели: украинские обстрелы направлены на жилые кварталы и здания, в них гибнут и получают тяжёлые ранения мирные граждане, в том числе дети.

Неоправданные надежды

По мере продолжения спецоперации позиция Запада в отношении украинских ударов по России продолжает эволюционировать: сначала их не поощряли вообще, сейчас речь идёт о неких «легитимных» целях, впоследствии их будут поощрять в целом, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«НАТО в лице своих официальных лиц фактически подталкивает Киев к военным преступлениям. Но когда придёт время за эти преступления отвечать, это придётся делать киевскому режиму, а господин Столтенберг и НАТО спрячутся в Европе и умоют руки», — уверен эксперт.

Российские военные в зоне спецоперации

© Russian Defense Ministry Press Service via AP

Степень вовлечённости НАТО в ситуацию на Украине уже давно всем понятна, и оговорки со стороны Столтенберга повлиять на это уже не смогут, добавил Коновалов. В своё время лидеры Запада были уверены, что Россию можно будет разрушить с помощью санкций, однако этого не произошло, добавил собеседник RT.

«Коллективный Запад хотел, не будучи вовлечённым в конфликт, действуя только экономическими и военно-политическими методами, привести Россию к решительному поражению, о котором он так мечтал. Но всё случилось наоборот: Запад был втянут в это противостояние. Американцы в любом случае отсидятся за океаном, а вот европейцам уже никуда не деться», — сказал Коновалов.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что лидеры НАТО говорят о «законности» ударов по России из-за меняющегося военного положения в зоне спецоперации.

«Вооружённые силы России двигаются в западном направлении. Возможности им противостоять у Зеленского нет, поэтому он ведёт террористическую войну — это направление ему подсказали советники из Вашингтона и штаба стратегического командования НАТО в Монсе. И часть этой войны — удары в глубину территории России. Причём риторика альянса по этим ударам смещается по методу окна Овертона: если сначала они были против, то теперь спокойно говорят, что за. А на Совете Украина — НАТО Столтенберг открыто подтвердил возможность, фактически дал Зеленскому отмашку расширить географию целей на нашей территории, таким образом всё больше и больше втягивая государства альянса в этот конфликт», — сказал политолог.

Попытка разделить цели на территории РФ на «легитимные» и какие-то другие — не более чем риторический приём, так как ВСУ неизбирательно обстреливают мирные населённые пункты, добавил Андрей Кошкин.

«Это словесная ловушка, которую использует Столтенберг и другие политики, обрабатывая коллективное сознание обывателей. Сюда же относятся и удары по Крыму, который на Западе не считают российской территорией. Поэтому Киеву на любые действия в отношении Крымского моста и других гражданских объектов дают зелёный свет», — констатировал эксперт.

Такая позиция Запада пагубно влияет на конфликт и сохраняет постоянные риски эскалации, тогда как попытки разрешить его политико-дипломатическим путём пресекаются, добавил Кошкин.

«Мы — сторона, которая постоянно открыта к переговорам. Мы об этом заявляем с самого первого дня СВО. В свою очередь, Зеленский принял закон, которым сам себе вообще запретил ведение переговоров с Россией. Это установка, которую он получил на Западе. Значит, этот блок стран выступает за продолжение конфликта и значит, оно соответствует их интересам», — сказал политолог.

Слова Столтенберга об ударах по России свидетельствуют о том, что страны Запада не собираются отказываться от навязчивой идеи нанести России некое стратегическое поражение, о котором они говорили ранее, считает Кошкин.

«Западники пробовали односторонними экономическими санкциями разрушить Россию. Они были уверены, что если разрушится наша экономика, то мы будем не в состоянии вести какие-то боевые действия. Оказалось, что они не только не разрушили российскую экономику, но и создали определённые сложности для экономик Европы, США и всего мира в целом. После этого они решили победить Россию на поле боя, но и здесь у них ничего не получается», — подчеркнул собеседник RT.

По словам эксперта, страны НАТО стали заложниками положения, которое сами же создали своими политическими решениями и, не имея возможности одержать верх над РФ ни в военном, ни в экономическом плане, теперь санкционируют террористическую войну Киева на российской территории.