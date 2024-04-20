Депутат Государственной думы от Крымского региона Леонид Ивлев заявил, что удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре планируют в Североатлантическом альянсе под руководством Соединённых Штатов.

Таким образом в беседе с РИА Новости политик прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев имеет право ударять по военным целям на территории России.

Ивлев отметил, что это заявление — это тот редкий случай, когда Столтенберг не соврал.

«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — сказал он.

11 апреля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.