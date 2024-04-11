МО: ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России.
По данным ведомства, удар наносился при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА.
«В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты. Объекты поражены.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена.