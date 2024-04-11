RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Короткая ссылка
Российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
МО: ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
  • РИА Новости

Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, удар наносился при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА.

«В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — говорится в сообщении.

Цели удара достигнуты. Объекты поражены.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить