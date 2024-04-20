Гладков: беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беременная женщина погибла, ещё три человека получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Гладкова, в момент атаки женщина находилась на улице. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребёнка. Но к большому горю, женщина и ещё не рождённый малыш от полученных ран погибли», — говорится в сообщении.

Ещё три человека получили ранения, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на село Дроновка Грайворонского городского округа.