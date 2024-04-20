Гладков: беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
- globallookpress.com
Об этом он написал в Telegram.
По словам Гладкова, в момент атаки женщина находилась на улице. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
«Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребёнка. Но к большому горю, женщина и ещё не рождённый малыш от полученных ран погибли», — говорится в сообщении.
Ещё три человека получили ранения, добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на село Дроновка Грайворонского городского округа.