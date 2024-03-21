«ЕС решил заняться откровенным грабежом»: эксперты — о планах конфискации прибыли от активов РФ

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил об одобрении ведомством предложений по использованию доходов от активов РФ в пользу Киева. Их автор — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его план состоит в том, чтобы 90% выручки направлять на закупку боеприпасов для ВСУ, а 10% отчислять на поддержку украинской оборонной промышленности. Как предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложения Борреля чреваты финансовыми и репутационными издержками для самого Брюсселя. По мнению экспертов, Евросоюз встал на путь грабежа и шантажа России. Однако такая политика только усугубит экономический кризис ЕС, уверены аналитики.

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от активов РФ для поддержки Киева. Об этом заявил журналистам заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, таким образом Россия будет привлечена к ответственности за конфликт на Украине.

«Наше предложение позволит перенаправить значительные непредвиденные доходы от замороженных российских государственных активов на благо Украины и её народа в размере до €3 млрд в год», — цитирует Reuters Домбровскиса.

Напомним, предложение по использованию доходов от российских активов в пользу Украины принадлежит главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Его план состоит в том, чтобы 90% выручки направлять на закупку боеприпасов для ВСУ, а остальные 10% отчислять на поддержку украинской оборонной промышленности.

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20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посягательство на собственность РФ чревато многолетними судебными преследованиями ответственных за это правонарушение чиновников. Кроме того, по мнению представителя Кремля, подобные действия обернутся для Брюсселя крупным финансовым и репутационным ущербом.

«Европейцы прекрасно отдают себе отчёт в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, их реноме как надёжных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен. Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — сказал Песков.

По данным ЕК, в Евросоюзе находится около €208 млрд замороженных российских суверенных резервов. Согласно расчётам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, до 2027 года Брюссель может заработать на них около €15 млрд.

Как ожидается, после одобрения предложений Борреля на саммите ЕС, который пройдёт 21—22 марта, доходы от российских активов будут выделяться Украине дважды в год. Первый транш Киев может получить в июле текущего года.

По данным Reuters, под российскими активами подразумеваются деньги Центрального банка России, которые хранятся в различных валютах в 27 странах ЕС. Одним из главных депозитариев является бельгийский Euroclear.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

Как сообщает информационное агентство, правительство королевства будет взимать налог в размере 25% с прибыли от российских активов. Таким образом, в текущем году Украина может получить €4—4,5 млрд.

При этом режим Зеленского настаивает на конфискации всего российского капитала. Reuters приводит слова приехавшего в Брюссель украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев ожидает от Запада мер по изъятию собственности РФ.

«Мы настаиваем на полной конфискации или ином использовании всех замороженных активов… Европе и миру необходим эффективный прецедент, который заставил бы агрессора заплатить высокую цену за разрушения, причинённые им Украине», — сказал Шмыгаль.

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RT обсудил с экспертами принятые Еврокомиссией предложения и возможные последствия их реализации.

— Какие цели преследует Евросоюз, угрожая утвердить механизм перечисления доходов от российских резервов киевскому режиму?

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич:

— Идея не нова — насолить России и принять новый способ финансирования террористического киевского режима. Я не сомневаюсь, что Совет ЕС одобрит предложения Борреля и они вступят в силу.

Это будет прежде всего демонстрация, за которой я лично не вижу какой-то угрозы для России. Всё-таки по современным меркам €4 млрд — это не такая большая сумма. А в общем и целом уровень поддержки Украины снижается.

Напомню, в начале года лидеры ЕС не без бурных дискуссий согласовали пакет в размере €50 млрд. Но эти деньги Киев может получить в течение четырёх лет и на определённых политических условиях. Ещё один нюанс состоит в том, что €33 млрд из этой суммы составляют кредиты. Поразительно, но Боррель не скрывает, что Киеву будет сложно выделить даже такие деньги.

Центральный Банк России

РИА Новости

© Мария Девахина

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов:

— Евросоюз будет изымать прибыль от российских активов. Эту меру тоже можно назвать конфискацией, а значит, она является противоправной. Однако Украине не стоит рассчитывать на какие-то масштабные отчисления. Гораздо уместнее говорить о том, что конфискация прибыли направлена на поддержание в публичном пространстве тезиса о единстве ЕС и его готовности продолжать помогать Украине.

К тому же Европа, которая с 2023 года пытается сэкономить на Украине и хоть как-то сократить издержки собственной политики, нашла способ финансирования производства боеприпасов для ВСУ. Правда, мне трудно сказать, хватит ли этих денег на потребности украинской армии.

Экономист, политолог Александр Дудчак:

— Предложения Борреля можно назвать новым инструментом давления на РФ. У США и их союзников не получилось изолировать Россию и разрушить её экономику с помощью санкций, и теперь ЕС решил заняться откровенным грабежом. По-другому это сложно назвать. Кстати, те же меры сейчас обсуждаются в конгрессе США.

Нельзя исключать, что таким образом наши бывшие партнёры на самом деле пытаются шантажировать Россию, угрожая перспективой конфискации её суверенных резервов. Запад действует в логике, что именно РФ должна платить за конфликт на Украине.

— Каких последствий можно ожидать от реализации идеи отчисления прибыли от российских активов Украине?

Николай Межевич:

— ЕС не пошёл на такой радикальный шаг, как конфискация собственности РФ, но мера, о которой идёт речь, также является нарушением международного права и фактически хоронит репутацию ЕС. Трудно представить, кто теперь будет покупать их ценные бумаги, инвестировать в промышленность, кроме них самих.

Евросоюз обрекает себя на незавидную экономическую участь. Причём Европа наносит непоправимый ущерб своей инвестиционной привлекательности в тот момент, когда она не оправилась от последствий энергокризиса, который выразился в оттоке капитала из промышленности.

Евросоюз сам создал прецедент, когда с его зарубежными активами могут поступить точно так же. Не знаю, добьётся ли чего-то Россия в судах, но принять аналогичные и даже более жёсткие меры Москва, конечно же, в состоянии.

Евгений Семибратов:

— Те суммы, которые были названы ЕК и западными СМИ, — это в любом случае не очень приятная для нас новость. К тому же все деньги пойдут на оружие для киевского режима и конвертируются для России в новые обстрелы и теракты. Тем не менее прежде Киеву помогали намного сильнее и решительнее.

155-мм снаряды в цехе французской компании Forges de Tarbes

AFP

© Lionel BONAVENTURE

Украине требуется намного больше денег, €4 млрд погоды не сделают. Это буквально месяц расходов Киева на поддержание боеспособности армии без учёта восполнения потребностей в дорогостоящих западных боеприпасах и технике.

Украина давно превратилась в банкрота, ведущего бессмысленную, самоубийственную войну в угоду западным политическим интересам.

Александр Дудчак:

— На мой взгляд, €4 млрд — это существенная сумма, особенно учитывая, насколько обмельчали последние пакеты военной помощи Украине и с каким трудом они теперь утверждаются. Стоит признать, что сейчас Запад нашёл возможность уколоть Россию, но вместе с тем он не подумал (или сделал вид, что не подумал) о последствиях.

Я считаю, что они для Европы будут гораздо более серьёзными, чем она предполагает. Весьма болезненные меры может принять Москва. Но самое неприятное для Европы заключается в том, что она дискредитировала основы собственного, если так можно выразиться, финансового мироздания. Принцип неприкосновенности частной собственности для Европы уходит в прошлое. Брюссель даёт понять, что любая экономическая сделка в два счёта может стать заложником политических разногласий.