Шольц: доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины

Доходы от замороженных российских активов в Европе пойдут на покупку оружия для Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Немецкий политик отметил, что 18 марта главы Минобороны стран НАТО и союзников обсудят реализацию соответствующего решения в Рамштайне.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.

Сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину.