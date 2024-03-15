Шольц: доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины
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«Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Немецкий политик отметил, что 18 марта главы Минобороны стран НАТО и союзников обсудят реализацию соответствующего решения в Рамштайне.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.
Сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину.