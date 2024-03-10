Французский политик Филиппо: использование активов России нелегально и глупо

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в России больше активов Запада, чем российских активов в западных странах, в том числе, там много активов Франции.

«Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — считает политик.

Филиппо добавил, что данный шаг может быть предпринят, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры, а потом обвинить в этом.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что передача Украине почти $8,5 млрд активов российского ЦБ нанесёт удар по репутации Швейцарии.

Как писала газета Politico со ссылкой на американскую администрацию, ЕС не готов к полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в этом вопросе со стороны США.