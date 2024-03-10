Французский политик Филиппо: использование активов России нелегально и глупо
Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в России больше активов Запада, чем российских активов в западных странах, в том числе, там много активов Франции.
«Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — считает политик.
Филиппо добавил, что данный шаг может быть предпринят, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры, а потом обвинить в этом.
Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что передача Украине почти $8,5 млрд активов российского ЦБ нанесёт удар по репутации Швейцарии.
Как писала газета Politico со ссылкой на американскую администрацию, ЕС не готов к полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в этом вопросе со стороны США.