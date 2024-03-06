Politico: ЕС не готов к полной конфискации активов России, несмотря на нажим США

Европейский союз не готов к полной конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление в этом вопросе со стороны Соединённых Штатов.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американскую администрацию.

По данным издания, между Вашингтоном и некоторыми странами ЕС существуют противоречия в вопросе изъятия российсих активов.

«Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов», — говорится в публикации.

При этом США настаивают на полной конфискации замороженных активов, оказывая из-за этого давление на ЕС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.