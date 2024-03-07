Посол России: передача российских активов Украине навредит репутации Швейцарии
- © Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
«Изучаем решение Совета кантонов. В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации... Решение о конфискации в случае его реализации нанесёт ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии», — сказал он РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что в России рассматривают подобные действия исключительно как воровство.
Швейцарские сенаторы ранее проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.