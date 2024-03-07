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Посол России: передача российских активов Украине навредит репутации Швейцарии

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Передача Украине почти $8,5 млрд активов российского ЦБ нанесёт удар по репутации Швейцарии, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.
Посол России: передача российских активов Украине навредит репутации Швейцарии
  • © Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации

«Изучаем решение Совета кантонов. В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации... Решение о конфискации в случае его реализации нанесёт ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии», — сказал он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в России рассматривают подобные действия исключительно как воровство.

Швейцарские сенаторы ранее проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.

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