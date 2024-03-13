Reuters: ответ России на изъятие активов может привести к банкротству Euroclear

Ответ российской стороны на изъятие Европейским союзом замороженных активов ЦБ России может привести к банкротству расчётно-клиринговой системы Бельгии Euroclear.

Об этом пишет Reurters со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, в случае принятия решения о конфискации, Россия может подать иски и уже начать конфисковывать средства Euroclear в других странах.

«Существует риск того, что Россия может в судебном порядке попытаться конфисковать денежные средства Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других местах. Беспокойство вызывает то, что это может истощить капитал Euroclear и потребовать огромной финансовой помощи», — указывается в материале.

Предполагается, что даже в случае решения о конфискации российских средств бельгийской системе придётся оставить часть этих денег у себя в качестве страховки на случай российских ответных мер и недопущения банкротства.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.