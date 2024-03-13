Reuters: ЕС не может конфисковать доходы от активов России объёмом €5,2 млрд
Об этом пишет Reuters.
«Поскольку ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, прибыль, накопленную к тому времени, придётся отложить до окончательного урегулирования военного конфликта», — говорится в публикации.
Отмечается, что причиной этого является сложность получения доступа к данным средствам «задним числом».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.
Также сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину.