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Reuters: ЕС не может конфисковать доходы от активов России объёмом €5,2 млрд

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Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объёмом €5,2 млрд, пока вооружённый конфликт в стране не будет окончательно урегулирован.

Об этом пишет Reuters.

«Поскольку ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, прибыль, накопленную к тому времени, придётся отложить до окончательного урегулирования военного конфликта», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной этого является сложность получения доступа к данным средствам «задним числом».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.

Также сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину.

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