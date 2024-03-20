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Песков: предложение ЕС по активам России ведёт к разрушению международного права

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.
Песков: предложение ЕС по активам России ведёт к разрушению международного права
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Это ещё одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что страны и лица, которые будут причастны к использованию замороженных российских активов, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.

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