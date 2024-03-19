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Bloomberg: ЕС в июле может начать перечислять Украине доход от активов России

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Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.

Об этом пишет Bloomberg.

«ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнёт получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в публикации.

При этом в агентстве отметили, что в самом ЕС до сих пор нет единства в том, как их использовать.

Ранее в ЕС поддержали использование активов России для Украины, но решение было отложено.

Также посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что страны G7 не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины.

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