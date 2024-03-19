Bloomberg: ЕС в июле может начать перечислять Украине доход от активов России
Об этом пишет Bloomberg.
«ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнёт получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в публикации.
При этом в агентстве отметили, что в самом ЕС до сих пор нет единства в том, как их использовать.
Ранее в ЕС поддержали использование активов России для Украины, но решение было отложено.
Также посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что страны G7 не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины.