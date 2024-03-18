В ЕС поддержали использование активов России для Украины, но решение отложено

Главы МИД стран ЕС поддержали использование доходов от замороженных российских активов для поставок оружия на Украину, но окончательное решение пока отложено, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В целом есть сильная поддержка идеи о том, чтобы взять доходы от активов и использовать их в интересах Украины. Как? Оказать военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также усилить оборонную базу Украины», — цитирует его ТАСС.

Боррель уточнил, что по этому вопросу не было единого мнения, но есть сильный консенсус.

По словам дипломата, окончательное решение, возможно, будет вынесено до или во время саммита Евросоюза 21—22 марта.

Совет глав МИД стран ЕС ранее принял решение о расширении Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США.