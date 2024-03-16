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Антонов: среди стран G7 отсутствует единство насчёт изъятия активов России

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Страны G7 не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, многие понимают негативные последствия таких действий.

«Насколько мы знаем, пока в «семёрке» единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык «вора», — сказал дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов в Европе пойдут на покупку оружия для Украины.

Также сообщалось, что ЕС не может конфисковать доходы от активов России объёмом €5,2 млрд.

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