Песков пригрозил многолетними судами тем, кто посягнёт на российские активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны и лица, которые будут причастны к использованию замороженных российских активов для помощи Украине, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.

Песков подчеркнул, что европейские страны отдают себе отчёт в том, что такие решения нанесут ущерб как их экономикам, так и имиджам.

«Лиц, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.