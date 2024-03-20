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Песков пригрозил многолетними судами тем, кто посягнёт на российские активы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны и лица, которые будут причастны к использованию замороженных российских активов для помощи Украине, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
Песков пригрозил многолетними судами тем, кто посягнёт на российские активы
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Песков подчеркнул, что европейские страны отдают себе отчёт в том, что такие решения нанесут ущерб как их экономикам, так и имиджам.

«Лиц, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.

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