Песков пригрозил многолетними судами тем, кто посягнёт на российские активы
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Песков подчеркнул, что европейские страны отдают себе отчёт в том, что такие решения нанесут ущерб как их экономикам, так и имиджам.
«Лиц, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил он.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.