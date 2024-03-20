ЕК утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева
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Об этом заявил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис в ходе брифинга.
«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС предложения об использовании доходов от активов России», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что данный вопрос теперь предстоит рассмотреть на саммите ЕС 21—22 марта.
Ранее в Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.
С соответствующим предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.