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ЕК утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева

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Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.
ЕК утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом заявил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис в ходе брифинга.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС предложения об использовании доходов от активов России», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что данный вопрос теперь предстоит рассмотреть на саммите ЕС 21—22 марта.

Ранее в Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.

С соответствующим предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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