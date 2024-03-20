ЕК утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева

Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.

Об этом заявил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис в ходе брифинга.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС предложения об использовании доходов от активов России», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что данный вопрос теперь предстоит рассмотреть на саммите ЕС 21—22 марта.

Ранее в Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.

С соответствующим предложением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.