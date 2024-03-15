«Абсурдные претензии»: как в России отреагировали на требование вернуть «румынское золото»

В Москве отреагировали на резолюцию Европарламента с требованием вернуть «румынское золото». Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Европа и Бухарест не имеют права выступать с такими претензиями относительно ценностей, переданных России в 1916—1917 годах. Дипломат напомнила, что общий объём румынских долгов перед Россией и Советским Союзом «в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годы». В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал требование ЕП наглостью. С точки зрения аналитиков, инициируя подобную дискуссию, ЕС прежде всего стремится обосновать свои планы по конфискации российских замороженных активов в пользу Украины.

Европа и Бухарест не имеют права выступать с требованием вернуть Румынии золото, переданное России в 1916—1917 годах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале она напомнила, что в 1935 году советское правительство «в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 т ценностей (17 вагонов!), оставшихся ещё с царских времён». Однако эта щедрость Москвы не помешала Румынии впоследствии вступить в союз с Третьим рейхом и напасть на СССР, отметила дипломат.

«Зато почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причинённые нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила Бухаресту ещё в 1949 году. Несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле. А это ни много ни мало $300 млн репараций, то есть, если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе $4 млрд», — написала Захарова.

Она также привела данные экспертов, свидетельствующие, что совокупные долги Бухареста перед Россией и Советским Союзом в переводе на золото составляют 1365—1665 т, что «в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах».

«Кроме того, Россия вернула почти всё румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. В частности, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948—1949 годах», — напомнила Захарова.

Пленные румынские солдаты, воевавшие на стороне гитлеровской Германии

РИА Новости

© Александр Соколенко

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал наглостью требование вернуть «румынское золото» и напомнил о незаконной заморозке Западом российских резервов на сумму $300 млрд.

«Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на $300 млрд и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Беспрецедентный случай»

Напомним, 14 марта Европарламент (ЕП) принял документ под названием «Совместная резолюция о возвращении национальных сокровищ Румынии, незаконно присвоенных Россией».

Согласно этой резолюции, в годы Первой мировой войны Бухарест передал России 91,5 т чистого золота, которое было частью резервов Национального банка, а также драгоценные камни, редкие монеты, культурные и исторические артефакты, архивные документы, исторические рукописи, картины и раритетные книги.

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«(Европейский парламент. — RT) признаёт, что c национальным достоянием, переданным на хранение в Россию в 1916—1917 годах, в тяжёлые времена Первой мировой войны, с гарантией властей Российской империи касательно безопасности его транспортировки, хранения и возвращения в Румынию, — это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотого запаса и объектов наследия, который вызывает постоянную озабоченность румынского общества», — говорится в резолюции ЕП.

Авторы документа сообщают, что вопрос возвращения золота прорабатывался российско-румынской комиссией, созданной в начале 2000-х годов. Она провела пять заседаний, последнее из которых состоялось в 2019 году. Со ссылкой на материалы комиссии парламентарии утверждают, что российская сторона якобы признала претензии Бухареста.

«Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, который, в свою очередь, продолжал правосубъектность царской России, и, таким образом, обязана вернуть эти активы, принадлежащие Румынии», — считают авторы резолюции.

В Европарламенте призвали Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий включить вопрос о «румынском золоте» в повестку дня в отношениях с Россией. Для мобилизации дипломатических усилий депутаты попросили ЕК наладить взаимодействие с властями и Национальным банком Румынии.

В Москве резолюцию Европарламента сочли «пустой и бессодержательной». По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачёва, требования Брюсселя не подкреплены юридически, а сама идея принятия подобного документа «пришла в головы депутатов ЕП с подачи румынских русофобов и националистов».

Заседание Европарламента

© Mathieu CUGNOT/European Union 2024/EP

«Резолюция по румынскому золоту — явный претендент на выброс. Европейский парламент, очевидно, хотел выступить адвокатом Румынии. Но именно по вине ЕС диалог в рамках совместной комиссии по изучению вопросов истории двусторонних отношений, включая вопрос о «румынском золоте», был остановлен», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Сенатор предполагает, что резолюция по румынскому золоту была умышленно принята в преддверии выборов президента РФ «с целью очернить информационный фон и подкрепить миф о некой «изоляции» России».

«Но ничего у них не получилось. Резолюция будет точно выброшена в корзину. И напоследок: Евросоюз, начните с себя — верните Крыму скифское золото, а всей России — замороженные активы, кражу которых вы активно обсуждаете в том же Европарламенте!» — заявил Косачёв.

Ситуация вокруг переданных царской России ценностей была подробно раскрыта в книге историка Татьяны Покивайловой «Судьба «румынского золота» в России (1916—2020)». Автор рассказывает, что Нацбанк и румынское правительство передало на хранение «национальный золотой запас» из опасений, что он достанется наступавшим австрийским и германским войскам.

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В 1916 году в Россию поездом были отправлены слитки, монеты и другие изделия из золота, а также драгоценности румынской королевы Марии. Сначала румынское имущество было доставлено в Яссы, затем в Москву. В общей сложности России передали 1738 ящиков золота и два ящика драгоценностей. По курсу того времени золотой запас оценивался в $46,8 млн.

В 1917 году на хранение в Россию, где уже произошла Февральская революция, Бухарест отправил эшелон, в котором находились архивы, депозиты, акции Национального банка и музейные коллекции, а также личное имущество православных священнослужителей и частных лиц. По распоряжению Временного правительства этот груз был размещён в Оружейной палате Московского Кремля и в здании Ссудной казны в центре Москвы.

В своей монографии Покивайлова отмечает, что достоверно выяснить судьбу румынских ценностей не представляется возможным. Историк напомнила, что с 1917 года Россия пребывала в глубочайшем политическом кризисе, что не позволяло ей гарантировать сохранность собственности бывшего союзника по Первой мировой войне.

В то же время, как подчёркивается в книге, советское правительство пошло на уступки Бухаресту. В монографии подробно освещается передача Румынии архивных коллекций в 1935 году и историко-художественных ценностей в 1956 году. Также, ссылаясь на послевоенные взаиморасчёты, автор пришла к выводу, что ущерб, нанесённый России Румынией в ходе двух мировых войн, намного превосходил стоимость золота и драгоценностей, переданных в 1916—1917 годах.

«Никому ничего не должна»

По мнению опрошенных RT экспертов, резолюция Европарламента исходит из ложных оснований и полностью лишена исторической логики.

«Россия никому ничего не должна, и уж точно она не может отвечать за долги царского периода, потому что является правопреемницей именно СССР. Этот момент авторы резолюции исказили. Впрочем, её содержание настолько неадекватно, что не вписывается ни в какие рамки здравого смысла», — констатировал в комментарии RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он добавил, что постоянная отсылка к историческим обидам и претензиям никогда не приносила практических результатов. Более того, подобный подход чреват катастрофическими последствиями для стороны, которая его продвигает, уверен аналитик.

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«Удивительно, насколько Европарламент не задумывается о том, что исторические претензии с новой силой начнёт сейчас выдвигать Польша в отношении Германии, а вслед за ней и другие страны Европы. Буквально каждый член ЕС может вспомнить о потерянной собственности, территориях, поднять вопрос компенсаций, причём не только в адрес России. Вряд ли это положительно повлияет на целостность ЕС», — рассуждает Егорченков.

С его точки зрения, единственное рациональное объяснение резолюции ЕП о «румынском золоте» заключается в том, что Запад пытается обосновать таким образом своё стремление конфисковать российские активы и направить замороженные резервы на нужды Украины.

«Ни европейцы, ни американцы не могут найти законный способ воспользоваться российской собственностью. В итоге они не придумали ничего лучше, чем вспомнить об обидах вековой давности. Это свидетельство полного интеллектуального бессилия Запада по данному вопросу», — пояснил Егорченков.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с RT констатировал, что Европарламент просто не нашёл иного способа для оправдания противозаконных притязаний на российскую собственность.

«Информационный вброс, попытка инициировать дискуссию о неких «российских долгах» и, возможно, подтолкнуть отдельные европейские страны к предъявлению похожих требований. Так европейцы, видимо, надеются сдвинуть с мёртвой точки вопрос изъятия российской собственности. Однако это совершенно абсурдные претензии», — подытожил Межевич.