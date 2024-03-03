«Приведёт к новому росту цен»: почему Евросоюзу не удаётся согласовать запрет на импорт российского газа

Разногласия среди стран — членов Евросоюза не позволили до сих пор внести в перечень антироссийских санкций запрет на газ из РФ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. При этом она напомнила, что ЕС остаётся верен своей цели полностью избавиться от российского газа к 2027 году. Эксперты напоминают, что ряд европейских стран по-прежнему полагаются на импорт российского энергоносителя и активно сопротивляются курсу Брюсселя на прекращение поставок. Кроме того, по мнению аналитиков, ЕС не в состоянии удовлетворить спрос на газ, несмотря на альтернативные каналы закупок.

Разногласия среди стран — членов ЕС до сих пор не позволяют ввести запрет на российский газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики эстонка Кадри Симсон.

«Для введения санкций нам в Европейском союзе требуется единство, все должны поддержать это предложение. И это ещё одна причина, по которой у нас по-прежнему нет санкций, действующих в отношении российского газа. Мы ввели 13 пакетов санкций против РФ, однако некоторые сырьевые товары не обложены рестрикциями, потому что наши санкции всегда должны направлять чёткое послание тому, кто их заслуживает, и наносить больший вред его экономике, чем нам», — сказала чиновница на пресс-конференции в Баку.

В то же время она напомнила о цели Евросоюза полностью избавиться от закупок российского газа к 2027 году. Кроме того, Симсон сообщила о договорённости увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 млрд куб. м к 2027 году.

Напомним, ЕС обнародовал детали 13-го пакета антироссийских санкций 23 февраля.

Транзит на финише

Ранее, 15 февраля, Кадри Симсон на заседании Европарламента заявила, что ЕС не видит необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину. Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит 40 млрд куб. м газа в год истекает в 2024-м.

«Мы не заинтересованы в продлении трёхстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», — сказала чиновница.

РИА Новости

© Илья Питалев

До этого Симсон на встрече с главой украинского Минэнерго Германом Галущенко заявила, что ЕС не будет призывать Киев к продлению соглашения с Москвой. «Если транзит прекратится, мы справимся», — подчеркнула она.

После терактов на «Северных потоках» и остановки работы газопровода Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остаётся единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы. С мая 2022-го российский энергоресурс поступает в Европу через территорию Украины в сокращённом объёме.

При этом «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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Ранее некоторые СМИ, в частности немецкий журнал Focus, спрогнозировали, что из-за отказа Украины продлевать транзитный договор с РФ Европа может столкнуться с серьёзными проблемами из-за роста цен.

В Кремле предупредили, что отказ Киева от пролонгации транзитного соглашения приведёт к изменению логистических цепочек поставок в европейские страны. Об этом в январе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А газета Financial Times сообщала, что в ЕС идёт разработка газовой реформы, которая позволит членам союза полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии. Издание утверждает, что эта реформа якобы позволит снизить импорт российского газа до нуля без последствий для европейского рынка. Она в том числе предусматривает запрет на резервирование мощностей в газопроводах и терминалах под российский газ, что позволит сократить поставки из РФ без выплат компенсаций за несоблюдение контрактов.

Напомним, что после начала спецоперации в 2022 году страны Евросоюза ввели против Москвы широкие секторальные экономические санкции, а также заявили о намерении полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов.

Это спровоцировало стремительный рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги в странах ЕС. Как следствие, целый ряд европейских предприятий был вынужден закрыться или перенести производственные мощности в другие страны.

Наиболее заметным этот тренд стал в Германии. Так, 17 января текущего года министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе выступления перед парламентом признал, что страна оказалась в «особенно сложной» ситуации, так как её экономика зависела от российского газа.

Европарламент

РИА Новости

Спрос без предложения

Как считают аналитики, нынешние заявления еврокомиссара по энергетике свидетельствуют о том двойственном положении, в котором оказалась Европа из-за попыток ликвидировать импорт энергоресурсов из России.

«С одной стороны, ЕС требуется продвигать воинственную риторику, с другой — учитывать объективную действительность. Сейчас поставки российского газа в Европу достигли исторического минимума. Брюссельские политики утверждают, что от таких объёмов, которые сейчас поставляет РФ, легко отказаться. Однако возвращаясь к реалиям: становится понятно, что эта доля всё ещё значительна в общем импорте союза и заместить российский газ при текущем спросе в ЕС нечем. Это попросту невозможно, так как в мире нет достаточного предложения», — пояснил в разговоре с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

С его точки зрения, компенсировать объёмы импорта энергоресурса из РФ нельзя ни за счёт поставок сжиженного природного газа, ни закупками у Норвегии, которая уже вышла на максимальные для себя объёмы производства.

«Другие поставщики также не могут этого сделать и не ставят перед собой такой задачи. Если будет введено полное эмбарго на газ из РФ, то в условиях сохраняющейся ограниченности предложения это приведёт к новому росту цен и панике на европейском рынке», — полагает Фролов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, со своей стороны, напомнил, что в Европе сохраняется значительная оппозиция по отношению к полному запрету на импорт газа из России.

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«Прежде всего против выступают такие страны Центральной Европы, как Венгрия и Словакия. Они живут за счёт российского газа, и в такой ситуации решение по включению текущих поставок газа из РФ в санкционный пакет невозможно. Это решение резко критиковали значительные силы в Евросоюзе. И его принятие отложили на будущее и будут снова пытаться продавить. Но я сомневаюсь, что в ближайшее время это получится», — подчеркнул политолог в разговоре с RT.

Кроме того, по его словам, несмотря на желание Брюсселя ввести полное эмбарго на российский газ, возможности реализовать это нет.

«У Евросоюза нет инструментов, которые позволили бы ему оказать нужное давление на выступающие против этой линии страны. Ничего взамен на сегодняшний момент Брюссель им предложить не может, и поэтому всё это откладывается на следующий раз», — констатировал эксперт.

По его мнению, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, государства, которые захотят его получать и дальше, будут заинтересованы в поставках через южное направление.

«Тема турецкого хаба более чем актуальна. Зачем рисковать, особенно с учётом того, что на Украине идут боевые действия? Поэтому Австрия, Венгрия и Словакия должны думать в этом направлении. Им, как и России, предпочтительнее обойтись без Украины как транзитёра газа. Но пока этот вопрос остаётся открытым», — заключил Брутер.