Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины приведёт к изменению логистических цепочек.

Песков отметил, что существуют альтернативные маршруты транзита газа, в частности через территорию Турции.

«Но, во-первых, они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведёт к изменению всех логистических цепочек», — сказал он.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалём сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины, в том числе в Словакию, вероятно, продолжится.

После этого Шмыгаль заявил об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Российский президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.