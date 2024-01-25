Шмыгаль заявил Фицо, что транзита газа через Украину после 2024 года не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства журналисту издания «Экономическая правда» Николаю Топалову.

Как он написал в Telegram, позиция украинской стороны однозначна.

«Транзитный контракт заканчивается в конце года, мы не собираемся говорить с россиянами и продлевать соглашение. Об этом украинский премьер сказал своему словацкому коллеге», — привёл он заявление пресс-службы.

Ранее Фицо по итогам встречи с Шмыгалём сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины, в том числе в Словакию, вероятно, продолжится.