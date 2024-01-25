Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться
- AP
Его слова приводит агентство Bloomberg.
По словам словацкого премьера, в ходе переговоров со Шмыгалём стороны обсудили транзит российского газа в Словакию через украинскую территорию.
«Возникла договорённость, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.