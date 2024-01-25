Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалём сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины в том числе в Словакию, вероятно, продолжится.

Его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам словацкого премьера, в ходе переговоров со Шмыгалём стороны обсудили транзит российского газа в Словакию через украинскую территорию.

«Возникла договорённость, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.