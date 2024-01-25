RT в Telegram
Подпишись

Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться

Короткая ссылка
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалём сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины в том числе в Словакию, вероятно, продолжится.
Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться
  • AP

Его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам словацкого премьера, в ходе переговоров со Шмыгалём стороны обсудили транзит российского газа в Словакию через украинскую территорию.

«Возникла договорённость, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить