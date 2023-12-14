Путин: «Газпром» исполняет свои обязательства перед Европой
- РИА Новости
«Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаём — это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал — Европа» — это сделала Польша. Не мы закрыли газопроводы через территорию Украины — это сделала Украина», — сказал Путин.
Он добавил, что не Россия взорвала «Северные потоки» — это, скорее всего, сделали американцы или кто-то с их подачи.
«Северный поток — 1» при этом частично работает, но Германия не желает включать эту трубу, отметил президент.
Путин добавил, что сегодня российский газ получает прежде всего Южная Европа.
«Зачем нам Венгрию наказывать? Или Словакию? У нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят, причём деньги приличные», — констатировал российский лидер.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители в европейских странах.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после этого заявил, что «немец нагло лжёт».